Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов оценил игру команды в матче с «Северсталью» (1:2 Б).

— Мы имели преимущество в первом периоде, — цитирует тренера официальный сайт «Северстали». — По нашим воротам нанесли четыре броска, во втором — три. Но что толку? Нужно забивать. Выходы 1 в 0, 2 в 1 — голов нет. Поэтому и результата нет. Плюс ко всему перестало работать наше большинство. Начали они искать что-то новое, отказались от старого. И теперь не идет ни старое, ни новое.

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