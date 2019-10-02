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Владимир Крикунов: «По нашим воротам нанесли четыре броска в первом периоде, во втором — три. Но что толку?»

23:24
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Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов оценил игру команды в матче с «Северсталью» (1:2 Б).

 — Мы имели преимущество в первом периоде, — цитирует тренера официальный сайт «Северстали». — По нашим воротам нанесли четыре броска, во втором — три. Но что толку? Нужно забивать. Выходы 1 в 0, 2 в 1 — голов нет. Поэтому и результата нет. Плюс ко всему перестало работать наше большинство. Начали они искать что-то новое, отказались от старого. И теперь не идет ни старое, ни новое.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/42250/1/

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