Владимир Крикунов: "Опять наши нападающие не забили ничего. С одним голом сложно что-то сделать"

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов подвел итоги четвертого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА (1:2). Счет в серии: 3-1 в пользу армейцев.

– Две ошибки наших игроков привели к двух голам ЦСКА, – сообщил Крикунов. – А так я доволен игрой. Два периода действовали хорошо, но надо было забивать. Опять наши нападающие не забили ничего. С одним голом сложно что-то сделать. По работе и отношению претензий к ребятам нет.

– Как исправить большинство в этой серии?

– Мы забили в большинстве один гол. Этого не хватает. (Евгений Белоусов)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей