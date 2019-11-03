КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Владимир Крикунов: «Одни поют как Шаляпин, другие — совсем не поют»

20:53

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:4) подчеркнул: ошибки в игре команды связаны с тем, что хоккеисты одарены в разной степени.

— Играли хорошо, но проиграли. Игра была для зрителей больше интересна, чем для тренеров, — цитирует «РИА Новости» Крикунова. — Наделали ошибок в обороне, пропустили эти голы... Но, в целом, старались, боролись, немножко не повезло. Ошибки отдельных игроков объясню тем, что у людей различная степень одаренности. Одни поют как Шаляпин, другие — совсем не поют.

Посмотрим, как травмированный Микс Индрашис будет играть в сборной Латвии. Да, пропустили СКА на первое место в дивизионе перед паузой, но у нас на две игры вместе.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191103/1560548173.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир