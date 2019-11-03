Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:4) подчеркнул: ошибки в игре команды связаны с тем, что хоккеисты одарены в разной степени.

— Играли хорошо, но проиграли. Игра была для зрителей больше интересна, чем для тренеров, — цитирует «РИА Новости» Крикунова. — Наделали ошибок в обороне, пропустили эти голы... Но, в целом, старались, боролись, немножко не повезло. Ошибки отдельных игроков объясню тем, что у людей различная степень одаренности. Одни поют как Шаляпин, другие — совсем не поют.

Посмотрим, как травмированный Микс Индрашис будет играть в сборной Латвии. Да, пропустили СКА на первое место в дивизионе перед паузой, но у нас на две игры вместе.