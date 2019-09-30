Владимир Крикунов: «Одна ошибка в овертайма стоила нам победы»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов подвел итог встречи с «Йокеритом» (1:2 ОТ).

— Это обратные матчи, которые были с «Йокеритом» весной в плей-офф, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Тогда соперник много атаковал, а мы оборонялись и забивали, сейчас обратная ситуация. Жаль, что не использовали большинство, просто угробили время. Одна ошибка в овертайма стоила нам победы. Но мы хотя бы определились со звеньями, осталось добавлять в игре.

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