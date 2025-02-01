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Сегодня, 17:40

Крикунов: «Демидову надо ехать в НХЛ, большому кораблю большое плавание»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил игру хоккеиста СКА Ивана Демидова.

«Иван Демидов — очень интересный игрок. Роман Борисович Ротенберг собирает в СКА молодых талантливых ребят. Но каким бы талантливым ни был Демидов, он все равно уедет в НХЛ, долго играть у нас не будет. Большому кораблю большое плавание. Ему надо ехать в НХЛ, он там еще больше раскроется и засверкает», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

19-летний форвард набрал 40 очков (19+21) в 49 матчах текущего сезона КХЛ. На последнем драфте НХЛ Демидов был выбран командой «Монреаль» под общим пятым номером.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Иван Демидов
ХК СКА
Владимир Крикунов
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