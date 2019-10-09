Владимир Крикунов: «Обидно проигрывать, пропуская за пару минут до конца»
20:33
Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. У москвичей 5 поражений в 6 последних встречах.
— Обидно проигрывать такие матчи, — цитирует официальный сайт «Динамо» Крикунова. — Пропуская за пару минут до конца, имея большое количество моментов. Вратарь сыграл здорово, но надо забивать и Индрашису, и Брюквину, и Шипачеву. Ребята играли, были моменты, готовимся дальше.
— Не было мысли снять Яшкина из-за горя в семье?
— Вчера уже были похороны...
— Когда сыграет Еременко?
— В следующем матче.
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