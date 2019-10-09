Владимир Крикунов: «Обидно проигрывать, пропуская за пару минут до конца»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. У москвичей 5 поражений в 6 последних встречах.

— Обидно проигрывать такие матчи, — цитирует официальный сайт «Динамо» Крикунова. — Пропуская за пару минут до конца, имея большое количество моментов. Вратарь сыграл здорово, но надо забивать и Индрашису, и Брюквину, и Шипачеву. Ребята играли, были моменты, готовимся дальше.

— Не было мысли снять Яшкина из-за горя в семье?

— Вчера уже были похороны...

— Когда сыграет Еременко?

— В следующем матче.

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей