Владимир Крикунов - о Ковалеве: "Говорил хоккеистам, что на ЧМ едем играть, а не изучать винную карту"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов ответил на критику со стороны бывшего капитана сборной России Алексея Ковалева. В интервью "СЭ" экс-хоккеист рассказал о конфликте с Крикуновым на Олимпиаде-2006 в Турине. Крикунов утверждает, что критиковал хокеиста за чемпионат мира-2005 в Австрии.

– Он может злиться и думать, что хочет. Меня это мало волнует, - сказал Крикунов о Ковалеве. - Как игрок он добился в хоккее всего. Я работал с ним только на ЧМ и Олимпиаде. Я имел в виду то, что было в Вене, где Ковалев тоже был. Когда мы ехали на ЧМ, сказал им, что едем играть, а не изучать винную карту. Ведь они в любое время могли туристами туда вернуться. Хоккеисты приехали туда будто в отпуск. Болезнь такая была у нашей команды. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Крикунова