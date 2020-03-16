Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о ситуации с коронавирусом в КХЛ и сопернике по второму раунду — ЦСКА.

— Вы же понимаете, что если вдруг заболеет один хоккеист — это мгновенный карантин для всей команды?

— Ну заболеет — и заболеет. Тут в зоне риска — я один на всю лигу. Потому что я старше всех. А остальные все молодые. Чего они боятся-то?

— На ваш взгляд, пауза возможна в чемпионате?

— Возможна. Но сейчас будет решение — чего гадать? Вариантов всяких много. Остановить, потом продолжить вместе со всеми...

— Контракты-то у всех до 30 апреля.

— Ничего, паузу дадут — и продлят на эту же паузу.

— Если вдруг все раунды будут до одной победы?

— Пусть КХЛ над этим думает. Как нам скажут — до одной, до двух, до трех — так и будем готовиться.

— А если бы вы решали, какой формат выбрали бы?

— На сегодняшний день, я думаю, можно спокойно играть со зрителями. Проблем нет таких. Я бы понял, если бы у нас была такая огромная эпидемия, как бывает даже при обыкновенном гриппе. Сколько людей им болеет-то! А сейчас даже четверти нет больных коронавирусом от общего числа. Разогнали ажиотаж. Не знаю, кому он нужен.

— Что думаете о ЦСКА?

— А что говорить? Это чемпион. Этим все сказано. Команда заняла первое место в регулярке.

— Прошлогодний опыт вам поможет?

— Я думаю — да. (Игорь Еронко)

Всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.