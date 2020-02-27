Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов в интервью «СЭ» рассказал об игре форварда Александра Овечкина за московский клуб в чемпионский 2005-й год.

— Главный тренер молодежки Рафаил Ишматов говорил мне, что мощный щелчок к тому моменту у Овечкина уже прорезался. Подтвердите?

— Да, он уже тогда хорошо бросал. Тренировался, оставался на льду после занятий. Такие вещи игроки в основном тренируют сами. Остаются — и бросают, бросают, бросают. Они оставались с Ильей Никулиным. Илья пасовал ему, он — Илье. После каждой тренировки.

— Шайбы в ведро после тренировок Александр как молодой все еще собирал?

— А как же! Тем более что они с Никулиным оставались после тренировок. Это был естественный процесс.

— Какова была его роль в том чемпионстве?

— У нас была такая дружная команда, что кого-то выделять особо нельзя. Парень работал, старался. Все-таки нужно учитывать, что он только начинал играть. Но мы ему доверяли, и Саша это доверие оправдывал. (Игорь Рабинер)

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