Владимир Крикунов: "Новый контракт с "Динамо" пока не обсуждали"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов рассказал о будущем в московском клубе.

"Динамо" под руководством 68-летнего российского специалиста вышло в плей-офф КХЛ, где уступило во втором раунде Кубка Гагарина ЦСКА (счет в серии: 1-4). Крикунов возглавляет бело-голобых с 2018 года.

– Только вчера завершили выступление в плей-офф, – заявил Крикунов. – Новый контракт со мной пока не обсуждали. (Евгений Белоусов)

Владимир Крикунов: "Готов продолжать работать с "Динамо"

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