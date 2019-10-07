Владимир Крикунов: «Наш молодой защитник ошибся, проиграл борьбу и выпустил соперника на ударную позицию»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча с «Сибирью» (0:1).

— Играли мы вроде бы неплохо, правда не забили, — цитирует тренера официальный сайт «Динамо». — Наш молодой защитник Андрей Прибыльский ошибся, проиграл борьбу и выпустил соперника на ударную позицию — нам забили гол. К сожалению, больше ни одна из команд не сумела поразить чужие ворота. У нас были моменты, мы бросали, но вратарь у соперника играл хорошо. Будем работать дальше.

— «Динамо» пятый матч подряд не забивает в большинстве. Насколько игра в неравных составах сейчас является главным корнем проблем команды?

— Это не только проблема «Динамо». Думаю, любой клуб хотел бы в такие моменты забивать больше, да и сегодня штрафного времени было не так много.

— В составе не было Петерссона и Яшкина — прокомментируйте, пожалуйста.

— У нас плановая замена, ребята и так много играли. Сегодня поставили других игроков, пока есть игроки для ротации.

— Не считаете, что сегодня Шипачеву было некомфортно с партнерами по звену, и он играл не в свой хоккей?

— Он с Тарасовым играл очень много в том году и в этом сезоне тоже.

— Но отсутствие таких игроков как Кагарлицкий и Петерссон сказывается на нем...

— Что я могу сказать про Кагарлицкого? Его нет — он в СКА. Такие пары складываются раз лет в десять, что на них строится вся тройка. Очень жаль, что мы потеряли Кагарлицкого. Вот Зарипова взяли в Магнитогорск к Мозякину, и они выиграли два кубка.

— Вы продлили в межсезонье Еременко, но он выходил на лед только два раза в сентябре. Это ротационный момент?

— Еременко у нас заболел в августе, после аппендицита он еще не вошел в игру, но вот-вот начнет играть. Александр готовится.

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