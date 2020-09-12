Владимир Крикунов: «Нас должно было прорвать»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (5:4 ОТ).

— После трех поражений нам отступать было некуда. Хотели быстро сделать результат и побежали в атаку, но в итоге пропустили сами. Молодцы, что сумели переломить игру в третьем периоде и в овертайме довести дело до победы, — цитирует Крикунова сайт «Динамо».

— Что не получается в большинстве при игре 5 на 4 и даже 5 на 3? Почему нет спецбригад, как в концовке игры?

— Это и есть спецбригада. Они больше всех забрасывали в том сезоне.

— Вас не тревожит состояние Хиетанена и Чайковски? У них совсем не идет бросок...

— Это вопрос к ним скорее, чем ко мне. Но мы видим, что так оно и есть. Чайковски больше начинает отдавать, а должен это делать Хиетанен. Хорошо, хоть Шипачев забил сегодня.

— Что с Кагарлицким? Ощущение, что у него продолжается неудачный период, который началася в Санкт-Петербурге.

— Он должен играть и выкладываться в каждой смене. И все вернется. Он очень долго не играл.

— Впечатлил ли вас Линдберг, который выиграл четыре вбрасывания в концовке встречи?

— Мы для этого его и брали. Не хватает остроты, но они вышли первый матч с Пулккиненом, нужно немножко времени.

— Первая победа в сезоне. Насколько сейчас стало легче и команда выдохнула?

— Нас должно было прорвать. Мы не сачковали. Мы работали. Да, было тяжело, но ребята наберут форму, и они будут в порядке. Мы знаем, как это сделать.