Владимир Крикунов: «Наконец-то «Динамо» выиграло по буллитам»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после победы над «Спартаком» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба красно-белых.

«У нас сегодня праздник большой, один мужской, а другой — день рождения Владимира Владимировича Юрзинова, — приводит слова Крикунова пресс-служба красно-белых. — Был интересный хоккей, команды вышли побиться, хотя голов забили немного, а моментов создавали команды достаточное количество. Наконец-то мы выиграли по буллитам. Появился человек, который умеет исполнять буллиты».