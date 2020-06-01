Владимир Крикунов: «На 99 процентов «Динамо» укомплектовалось»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов сообщил, что клуб на 99 процентов завершил комплектование состава.

«Все трансферные кампании идут до последнего дня, до последней возможности усилиться. Пока скажу так, что на 99 процентов мы укомплектовались. В принципе, я доволен тем составом, который имею в распоряжении. С Дмитрием я разговаривал. Жалко, что пришлось расстаться с тремя ребятами, но так бывает. Мы знаем, что двое из них уже собрались ехать в Канаду. Делаем ставку на следующий сезон», — приводит слова Крикунова ТАСС.

Сегодня, 1 июня, «Динамо» совершило обмен со СКА, в результате которого к бело-голубым присоединился нападающий Дмитрий Кагарлицкий.