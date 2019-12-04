Владимир Крикунов: «Круглов вышел один в ноль, Муранов один в ноль. Мастерства не хватает пока»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:2).

— В целом играли неплохо, — цитирует Крикунова официальный сайт КХЛ.— Я за свою команду говорю, да. Команду ЦСКА с победой. Ребята старались, отдавались игре, имели моменты, надо было забивать. Одного гола, с такой командой как ЦСКА, наверное, мало. Забили один гол в большинстве. Было еще две возможности, играя в большинстве, но они прошли практически без атаки на ворота. Надо атаковать ЦСКА. Одно удаление и сразу забили гол. Пока уступаем в мастерстве.

— В предыдущей игре против ЦСКА у «Динамо» не было ни одного удаления. Не обидно, что сейчас получили всего одно удаление, и оно решило исход встречи?

— Мы предупреждали игроков, говорили, что не надо делать таких глупых удалений, цеплять ногами. Но как раз это и получили.

— Сил не хватило у Алексеева в том моменте?

— Да я не знаю, чего у него не хватило.

— Вы сегодня сделали рокировку первых двух троек, я имею в виду Тарасова с Петерсоном. Насколько довольны?

— У звена Индрашиса было два выхода в один, с Тарасовым. Ничего не забили правда. А те забили один гол, правда защитник забил. Пока там не очень они. Хотя старая связка, они так и играли. Будем думать.

— После матча в Казани вы сказали, что Бочаров уже подустал и ничего не поймал. Но сегодня все равно выпустили его. У него никогда еще не было столько матчей подряд. Не опасаетесь его перегрузить?

— Бочарову никогда в жизни не было столько лет, сколько ему сейчас.

— Ефремова и Моисеева отправили в ВХЛ. Это сигнал им, что вы ими недовольны? Или чтобы показать другим?

— Можно сказать и так, и так. Ребята играют, никак не могут забить. У них не получается немного с завершением. Отправили их туда, чтобы они немножко почувствовали этот момент. Плюс подняли тех ребят, которые там в последнее время... Панкратов там играет получше, смотрим. Круглов вышел один в ноль, Муранов один в ноль. Мастерства не хватает пока.

— После гола Толчинского у вас не было желания блокировку посмотреть?

— Они сами посмотрели.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков