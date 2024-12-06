Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:31

Крикунов: «Назначения Буше до ухода Звягина — это глупость»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов назвал глупостью назначение Ги Буше в «Авангард» при работающем Сергее Звягине.

«Что касается назначения Буше до ухода Звягина, это глупость. Неразумное решение, во всей лиге это сразу отметили. Ну что это такое? Если ищите тренера, делайте это тихо. Как приедет, так и объявите, поменяете тогда. А как работать Звягину, когда уже известно, что он уйдет через пару недель? Как на него хоккеисты будут смотреть? Ты тут, мол, ненадолго, что нам слушать тебя», — цитирует «ВсеПроСпорт» Крикунова.

27 ноября пресс-служба омского клуба сообщила о заключении контракта с 53-летним канадским специалистом до конца сезна-2025/26, а 3 декабря «Авангард» объявил об уходе Звягина.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Ги Буше
Читайте также
Кого «Спартак» рассматривает на должность спортивного директора
Россия закроет Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
Шесть дуэлей взглядов между Фьюри и Усиком. Как два лучших тяжеловеса устраивали шоу
Биография Умара Нурмагомедова: непобедимый боец UFC идет за титулом
Археологи установили связь между местом кремации и захоронений в Херсонесе
Популярное видео
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ротенберг — о матче против «Динамо»: «Сегодня нас подвела игровая дисциплина, удаления»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 35 28 7 58
2 Спартак 34 22 12 48
3 Динамо М 34 21 13 45
4 СКА 33 19 14 42
5 ЦСКА 31 17 14 41
6 Северсталь 32 18 14 36
7 Динамо Мн 33 16 17 36
8 Торпедо 32 15 17 35
9 Витязь 33 14 19 32
10 Куньлунь РС 34 12 22 28
11 Сочи 32 11 21 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 34 22 12 48
2 Сал. Юлаев 31 21 10 44
3 Автомобилист 32 19 13 42
4 Ак Барс 30 20 10 41
5 Металлург Мг 35 19 16 40
6 Адмирал 35 16 19 37
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Лада 32 13 19 31
9 Авангард 32 14 18 30
10 Сибирь 30 12 18 27
11 Барыс 34 9 25 21
12 Амур 33 7 26 18
Результаты / календарь
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
17.12
18.12
19.12
6.12 12:00
Амур – Динамо Мн
 - : -
6.12 17:00
Сал. Юлаев – Сибирь
 - : -
6.12 19:00
Северсталь – Барыс
 - : -
6.12 19:00
Витязь – Ак Барс
 - : -
6.12 19:30
Торпедо – ЦСКА
 - : -
6.12 19:30
Куньлунь РС – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости