Крикунов: «Шипачев на сто процентов использовал свой талант»

Бывший главный тренер сборной Белоруссии Владимир Крикунов оценил игру нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачева в сезоне-2024/25. Он достиг отметки в 1000 сыгранных матчей в КХЛ.

«Он талантливый парень, следит за собой. Поэтому он и добился таких результатов. Шипачев на сто процентов использовал свой талант. Раньше всех на тренировки он не приходил, по крайней мере, при мне. Но он серьезно относится к своей работе, никогда не филонит.

Вадим всегда найдет возможность отдать такой пас на пятак, чтобы партнер забил. Другие так не умеют. То в ногу дадут, то вообще противнику. А он всегда найдет нужный пас. И он сам хорошо бросает, может и забить. Поэтому он так опасен», — цитирует Metaratings.ru Крикунова.