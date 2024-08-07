Крикунов: «Шипачеву будет сложно в Минске 80 очков за сезон набрать»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что форварду минского «Динамо» Вадиму Шипачеву будет трудно достигнуть отметки в 1000 очков в КХЛ.
«Шипачеву будет сложно в Минске 80 очков за сезон набрать. Во-первых, возраст. Хотя он следит за собой, но все равно года берут свое. Понятно, что он будет играть в большинстве, его для этого взяли туда. Во-вторых, у него там не будет ни Яшкина, ни Кагарлицкого.
Все будет зависеть от исполнителей, кто его окружать будет. Это они вместе с Яшкиным и Кагарлицким рекорды устанавливали. А рекорд в 1000 очков в КХЛ, наверное, ему по силам за два сезона оформить», — цитирует Крикунова Legalbet.
На данный момент Шипачев набрал 920 очков после 15 сезонов в КХЛ.
Источник: legalbet.ru
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -
Новости