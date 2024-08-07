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Сегодня, 15:55

Крикунов: «Шипачеву будет сложно в Минске 80 очков за сезон набрать»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что форварду минского «Динамо» Вадиму Шипачеву будет трудно достигнуть отметки в 1000 очков в КХЛ.

«Шипачеву будет сложно в Минске 80 очков за сезон набрать. Во-первых, возраст. Хотя он следит за собой, но все равно года берут свое. Понятно, что он будет играть в большинстве, его для этого взяли туда. Во-вторых, у него там не будет ни Яшкина, ни Кагарлицкого.

Все будет зависеть от исполнителей, кто его окружать будет. Это они вместе с Яшкиным и Кагарлицким рекорды устанавливали. А рекорд в 1000 очков в КХЛ, наверное, ему по силам за два сезона оформить», — цитирует Крикунова Legalbet.

На данный момент Шипачев набрал 920 очков после 15 сезонов в КХЛ.

Источник: legalbet.ru
Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
Владимир Крикунов
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Крикунов считает, что минское «Динамо» может удивить в новом сезоне КХЛ
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