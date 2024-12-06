Крикунов: «Звягин — демократ, а с хоккеистами «Авангарда» надо было пожестче»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что демократичность Сергея Звягина помешала ему в работе в «Авангарде».

«Серегу хорошо знаю, много с ним работали. Вроде как уже начал выправлять ситуацию в «Авангарде», но ему не дали довести дело до конца. В принципе команда там хорошая. Чуть пожестче надо было с игроками, Серега ведь демократ, так сказать, где-то мягковат был, видимо. А с хоккеистами так нельзя», — сказал Крикунов «ВсеПроСпорт».

3 декабря «Авангард» объявил об уходе Звягина. Его место занял канадский специалист Ги Буше.