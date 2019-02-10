Владимир Крикунов: "Кагарлицкий, Шипачев и Миронов, конечно, сыграют со "Спартаком"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов заявил, что нападающие Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий и защитник Андрей Миронов​ сыграют в завтрашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком". Сегодня три хоккеиста бело-голубых помогли сборной России победить Чехию (3:1) в матче Шведских игр.

– Кагарлицкий, Шипачев и Миронов, конечно, сыграют завтра со "Спартаком", – цитирует ТАСС Крикунова. – Этот вызов в национальную команду они полностью заслужили, в том числе и своей игрой в КХЛ. Шипачев и Кагарлицкий занимают третье и четвертое места в списке самых результативных игроков в лиге в этом сезоне.

В сборной игра Шипачева и Кагарлицкого смотрелась не так ярко, как обычно. Не хватило времени, чтобы перестроиться под игру в сборной, да и партнеров по звену стоило подобрать немного других. Форварду, который окажется с ними в одном звене, даже не придется много думать, они в любом случае найдут его передачей, нужно только забивать. Они создали много моментов для Анатолия Никонцева, но забивать у того не всегда получалось, поэтому и их игра смотрелась не так.