Владимир Крикунов: "Игра звена Шипачева придала команде уверенности"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов после победы над "Торпедо"​ (3:2) в матче Кубка губернатора Нижегородской области поделился мнением об игре, сообщает официальный сайт бело-голубых.

В составе "Динамо" отличились Владислав Михайлов, Андре Петерссон и Владислав Ефремов.

"Ребята очень хорошо настроились на игру. Игра звена Шипачева придала команде уверенности, и поэтому, думаю, первый гол забросили молодые ребята. Пропустили нелепую шайбу, но все бывает. Хорошо, что забросили в большинстве. Да, смазали концовку, при этом дело даже не в голе. Оставалось 24 секунды до конца, проиграли вбрасывание. Дали бросить и добить. Хорошо, что выиграли. Ребята молодцы.

Защитники начали не очень хорошо, но вкатились, и действовали грамотно на протяжении всего матча.

Начало второго периода? Не могу сказать, что оно было не активным. Нормально играли, вбрасывания были за нами. Была установка продолжать играть в свою игру. Пропустили в конце? Не тот игрок остался на льду. И случилось недопонимание", – приводит слова Крикунова пресс-служба "Динамо".

"Торпедо" проиграло московскому "Динамо" в матче Кубка губернатора Нижегородской области