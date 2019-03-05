Владимир Крикунов: "Говорили ребятам, что рано расслабляться"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов после поражения в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина от "Йокерита" (1:2, 3-2) подчеркнул, что к следующей игре команда будет готовиться по-другому. Шестой матч в серии пройдет в четверг, 7 марта, в Москве.

– Говорили ребятам, что рано расслабляться, надо бороться от начала и до конца. Будем готовиться к следующей игре по-другому, – цитирует официальный сайт КХЛ тренера.

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