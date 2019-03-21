Владимир Крикунов: "Готов продолжать работать с "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов после пятого матча второго раунда Кубка Гагарина с ЦСКА (2:3, 1-4) подвел итоги полуфинальной серии Западной конференции.
– Нам силенок сегодня не хватило, – заявил Крикунов. – В прошлой игре не смогли удержать 1:0 – не хватило силенок, и эмоции потеряли на этом. Сегодня, все время уступая, отыгрывались, но пропустили третий, и ничего не получилось. Все видно, кто чего стоит – с кем можно двигаться дальше, а с кем расставаться. Ребята сделали все, что могли на сегодняшний день.
– Игра Кагарлицкого вас устроила?
– Если нападающие забивают один гол, удовлетворит кого-то такая игра?
– "Динамо" показало потолок в этом сезоне? Готовы дальше работать с командой?
– Как тренер – готов. Если чуть-чуть повезло, сыграли чуть лучше. Выше было бы трудно подняться.
– Сравнивая в сентябре ЦСКА Никитина и Квартальнова, вы сказали, что копия стала лучше оригинала. Сейчас стала лучше?
– Сначала была прямолинейная команда похожая на "Йокерит". Я еще с конца октября говорил, что ЦСКА начал играть в хоккей.
– Еременко заканчивается контракт. Александр сыграл прощальный матч?
– Не знаю, может прощальный, может будет играть. Не с одним игроком нет новых договоренностей, у нас только у двоих есть контракт на следующий сезон. (Евгений Белоусов)
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