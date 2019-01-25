Владимир Крикунов: "Главное, что сломали традицию и одолели "Спартак"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов прокомментировал победу над "Спартаком" (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

– Нам удалось нарушить эту традицию, – сообщил Крикунов. – Ребята выкладывались, где-то терпели. В 1-м пропустили много бросков. Когда повели 2:0, надо было спокойно довести, но мы не можем обойтись без проблем. Хорошо, что так сложилось. Сломали стереотип.

– Помогли изменения в составе?

– Перестановки были вынужденные. Индрашис немного ползал, а теперь вернулся в свое звено. Макаров тоже.

– Довольны вызовом Миронова, Кагарлицкого и Шипачева в сборную?

– Понятно, что игроки после возвращения из сборной проваливаются. Постараемся готовить их по-другому. (Евгений Белоусов)