Владимир Крикунов: «Еременко был готов сыграть уже со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после победы в дерби над «Спартаком» (3:2 ОТ) отметил, что до сих пор не смог найти решения от слабой игры команды в первом периоде.

— Игра неравенства. Трижды реализовали большинство и дважды пропустили в меньшинстве, — сказал Крикунов. — Голы забили защитники и у нас, и у противника. Ребята настроились. Обе команды бились и сражались, показывали все, что могут на сегодняшний день. Где-то нам улыбнулось счастье, в конце заработали удаление и забили в овертайме.

— Вас не тревожит, что команда снова неудачно играет в первом периоде?

— Пытаемся найти в чем причина. Значит, пока не нашли. Но в принципе нас устраивает третья подряд победа со счетом 3:2. Пусть так и будет до конца сезона.

— Еременко появился в заявке.

— Он восстановился после аппендицита и готов играть. Мы думали даже сегодня выпустить, если бы позволял счет. (Михаил Зислис)