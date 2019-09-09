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Владимир Крикунов: «До хоккеистов никак не дойдет, что играть надо с первой минуты»

9 сентября 2019, 23:01
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Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов раскритиковал команду за игру против «Витязя» (1:4). Для бело-голубых это поражение стало первым в сезоне.

— Вдвойне неприятно проигрывать так, как мы сегодня проиграли, — цитирует тренера ТАСС. — С одним голом выиграть сегодня невозможно. И то забили только в большинстве. Не можем понять, что происходит в первом периоде, не показываем игры, до хоккеистов никак не дойдет, что играть надо с первой минуты.

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6867192

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