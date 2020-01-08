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Владимир Крикунов: «Динамо» не смогло подняться после вчерашней игры с «Амуром»

20:18
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Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов по завершении матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:4) отметил, что игроки были уставшими после игры с «Амуром» (4:2), которая состоялась 7 января.

— Мы забили первый гол — игра пошла. Но мы сломались, когда было пятиминутное удаление. Перестали атаковать, не смогли создать моменты. Ничего не делали. ЦСКА хорошо отработал. А мы, видимо, не смогли подняться после вчерашней игры. (Алена Гребенькова)

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