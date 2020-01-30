Владимир Крикунов: «Динамо» начало игру с Ригой по-разгильдяйски»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу над одноклубниками из Риги (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Начали игру по-разгильдяйски, — цитирует Крикунова официальный сайт КХЛ. — Хотя, предупреждали команду. В последнем матче здесь против рижан мы первый период по броскам проиграли 4-13. Сегодня хотя бы 10-10... Такое ощущение, что заранее решили: все нормально, легко выиграем. В итоге матч сложился тяжело, соперник действовал хорошо, имел моменты для взятия ворот. Хорошо, что мы забили вовремя, как раз после того, как отменили из-за положения «вне игры» гол соперника. Стало немного полегче. Не очень довольны игрой. Может быть, игроки берегли силы для следующего матча... Но результат есть — уже неплохо.