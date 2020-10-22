Владимир Крикунов: «Дебюту Верещагина мешает лишний вес. Видимо, он больше отдыхал, чем тренировался»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (5:2).

— Такие игры, наверное, самые тяжелые и самые опасные, — приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ. — Поскольку, понятно, что у минского «Динамо» нет состава — играют молодые пацаны, играют с сумасшедшим настроем. Бегают, бьются. В принципе, ничего такого сложного и не делают; с другой стороны — желание перекрывает все их ошибки. Они создают за счет этого вроде бы небольшие возможности. В первом периоде — после шести бросков забили два гола. Но хорошо, что мы сумели исправить эту ситуацию, хорошо, что вышли вперед и довели эту игру до победы. Хотя в третьем периоде был момент, когда нам было тяжело.

Я Грабовскому говорил еще два года назад, когда наши команды были на сборах в Нижнем Новгороде: дайте молодежи играть. Какая разница — занимать вам там последнее место с легионерами или без легионеров? Через шесть месяцев эти пацаны, если дать им играть, начнут давать результат. Я это уже проходил. Очень хорошо, что много молодых, и им дают играть. Как говорится, не было бы счастья — да несчастье помогло этим пацанам попасть в КХЛ. Но сейчас, к сожалению, выздоровеют легионеры, и им дадут играть, а этих ребят отправят.

Что мешает Ивану Верещагину дебютировать? Лишний вес. Видимо, он больше отдыхал, чем тренировался.