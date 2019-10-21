Владимир Крикунов: «Даниил Тарасов забил свой первый гол, а затем и четвертый»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (5:1). В этом матче покер оформил нападающий москвичей Даниил Тарасов.

— Мы сыграли неплохо, в основном первое звено, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Даниил Тарасов забил свой первый гол, а затем и четвертый. Ребята создали ему хорошие моменты, использовали большинство. Это определило результат, остальные звенья делали свою работу, Александр Еременко надежно действовал на последнем рубеже. Все делали свое дело, зная, что победа выводит нас на первое место в своем дивизионе и на второе место в конференции.

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