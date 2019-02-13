Владимир Крикунов: "Чуть не упустили игру с "Йокеритом"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов поделился впечатлениями от победы над "Йокеритом" (5:3). Бело-голубые выиграли четыре встречи из четырех у "Джокеров" в этом регулярном чемпионате КХЛ.

- Игра была очень долгой – 2 часа 35 минут, - отметил Крикунов. - Начали мы с того, что пропустили – пока привыкали к этой площадке. Давно не катались на "ВТБ-Арене", а здесь лед поменьше размером. И поэтому у нас поначалу было очень много брака. Да и в начале второго периода тоже. Много теряли шайб, много было неточных передач. Соперник оказывался очень близко, потому что чувство дистанции нарушено. Пока привыкали, время прошло. Потом Раисова выбили у нас. Удар в голову, сломали нос. Еще один игрок выпадет на какое-то время. Что поделать, должны быть к такому готовы. А так – хорошо, что забили, вышли вперед, но чуть не упустили эту игру. Хотя предупреждали игроков, что "Йокерит" очень хорошая команда, укомплектованная классными игроками, и расслабляться никак нельзя. К сожалению, пока по носу не получишь – не получишь ничего. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так и у нас.

- С большой долей вероятности вы встретитесь с "Йокеритом" в плей-офф. Чтобы победить в серии, вам придется не только переиграть и перебегать соперника, но и "перебить"?

- Зачем? Нам играть надо.

- Вы готовы были к бесконечным потасовкам?

- Нам они были ни к чему, но за удар Раисова надо было наказывать.

- Что с Макаровым произошло?

- Ему попали на раскатке шайбой.

- Вы определились с основным вратарем на плей-офф?

- Они у нас оба основные. (Игорь Еронко)

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