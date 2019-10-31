Владимир Крикунов: «Четвертое звено задало тон»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча с «Салаватом Юлаевым» (4:1).

— В начале игры нахватали этих ненужных удалений, — приводит слова тренера официальный сайт «Салавата». — Немного было сложно, но выстояли, сумели забить и все так и пошло — неплохо играли. В третьем периоде немного расслабились, противник перехватил инициативу, и имел моменты, а мы полпериода «просыпались», а потом более или менее начали играть.

Ребята — молодцы, после непростой игры с «Авангардом» хватило сил и на этот матч. Бочаров сыграл надежно на последнем рубеже, все от первого до четвертого звена работали. Сегодня, кстати, четвертое звено задало тон — имели в начале пару хороших контратак. Потом остальные подтянулись.

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