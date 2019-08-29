Владимир Крикунов: «Беспокоит, как «Динамо» будет выглядеть на канадской площадке»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Витязя» (4:5) в товарищеском матче.

— Сегодня играли на такой же площадке, как у нас была в прошлом году, — цитирует официальный сайт «Динамо» Крикунова. - Меня беспокоит больше всего то, как мы будем выглядеть на канадской, потому что мы ни одной тренировки и игры на ней не провели. В сегодняшнем матче было много ошибок и звенья еще до конца не можем собрать из-за травм ребят. Индрашис и Брюквин почти восстановились, поэтому дальше все должно быть нормально. Главное — успеть подготовиться ко второму числу.

Мы еще ни одну игру не провели в полном составе. Сейчас добавился Яшкин, Чайковски, до этого ребята выпадали из-за травм. Посмотрим, как будем выглядеть, когда все соберемся.

— По физике готовы к работе?

— Четвертое звено, где играют Ефремов, Моисеев и Кулемин, не пропускало ни одной тренировки, ни разу не болело и двигается хорошо. Тем, кто выпадал из-за болезней и травм, будет потяжелее.

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