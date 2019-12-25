Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов считает, что победа в матче регулярного чемпионата КХЛ над ЦСКА (3:0) поможет бело-голубым в психологическом плане.

— Сегодня использовали большинство и забили в равных составах, нам вот этого гола «пять на пять» не хватало в предыдущих матчах с ЦСКА, сегодня получилось, — приводит слова тренера ТАСС. — Ребята бились до конца, вратарь наш сыграл отлично. От вратаря очень многое зависит, но никого выделять бы не стал. В психологическом плане для ребят это большое дело, посмотрим, как дальше будет.

Апальков — центральный нападающий, а у нас, мягко говоря, их не хватает. Пока физически он не готов, может быть, в последней игре года сыграет. Сразу не могу сказать, в каком звене он будет играть, но место для него есть.