Владимир Крикунов: «35 лет работаю в хоккее, а так в дебюте еще не проигрывал никогда»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (7:6 ОТ).

— 35 лет работаю в хоккее, а так в дебюте еще не проигрывал никогда, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Но все в жизни бывает в первый раз. Ребята молодцы, что во втором периоде смогли собраться, и выровнять ситуацию. Победный гол мы забросили в овертайме.

Во время перерыва на Евротур мы готовились, и особенно отмечали игру в Риге. Знали, что соперник сделает все, чтобы выиграть. Но, видимо, не до конца мы достучались до хоккеистов. Хорошо, что нам забили пять голов. После этого мы проснулись.