Владимир Крикунов: «35 лет работаю в хоккее, а так в дебюте еще не проигрывал никогда»
15 февраля 2020, 22:51
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (7:6 ОТ).
— 35 лет работаю в хоккее, а так в дебюте еще не проигрывал никогда, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Но все в жизни бывает в первый раз. Ребята молодцы, что во втором периоде смогли собраться, и выровнять ситуацию. Победный гол мы забросили в овертайме.
Во время перерыва на Евротур мы готовились, и особенно отмечали игру в Риге. Знали, что соперник сделает все, чтобы выиграть. Но, видимо, не до конца мы достучались до хоккеистов. Хорошо, что нам забили пять голов. После этого мы проснулись.
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