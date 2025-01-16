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Сегодня, 18:49

Защитник «Северстали» Грудинин: «В матче со СКА выйдем с настроем на победу»

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Защитник «Северстали» Владимир Грудинин оценил турнирное положение команды в регулярном чемпионате КХЛ.

— Пока «Северсталь» идет на шестом месте. Как оцените текущий сезон?

— Вы знаете, что таблица сейчас очень плавающая. До второго места буквально несколько очков. Да, проиграли «Динамо», но хоккей замечателен тем, что завтра ты можешь выиграть и оказаться на высшей ступени. Поэтому в следующей игре выйдем с настроем на победу.

— Очень плотная таблица в Западной конференции. Обращаете ли на это внимание?

— Это есть в голове. Но, повторюсь, у нас есть свой стиль, и мы должны выигрывать в каждом матче. Чем чаще ты побеждаешь, тем больше поднимаешься в турнирной таблице.

— У вас девять очков, вы в одном балле от личного рекорда в КХЛ.

— Конечно, мне хочется прогрессировать вместе с командой и набирать очки. Не могу сказать, что я доволен своей статистикой, но мне хочется побить свой личный рекорд и набрать как можно больше очков. Считаю, что это правильный максимализм. Все спортсмены должны хотеть большего для себя и команды, — сказал Грудинин «РБ Спорт».

Сейчас «Северсталь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 55 очками в 45 матчах.

Источник: РБ Спорт
КХЛ
ХК Северсталь
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Спартак 44 26 18 57
5 Динамо Мн 46 25 21 56
6 Северсталь 45 27 18 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 44 13 31 30
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 44 29 15 60
3 Ак Барс 44 28 16 58
4 Металлург Мг 46 28 18 58
5 Автомобилист 44 25 19 56
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 45 20 25 47
8 Сибирь 44 19 25 43
9 Лада 44 18 26 42
10 Нефтехимик 45 14 31 40
11 Амур 46 10 36 25
12 Барыс 47 10 37 25
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