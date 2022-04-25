Владимир Газизов назначен временно исполняющим обязанности гендиректора «Динамо»

По информации «СЭ», Владимир Газизов назначен временно исполняющим обязанности гендиректора московского «Динамо».

На этом посту он сменил Михаила Тюркина. Ранее Газизов был заместителем гендиректора московского клуба.

В регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» заняло четвертое место на Западе. В плей-офф турнира московская команда на стадии 1/4 финала Западной конференций обыграла «Северсталь» (4-3 в серии), а в полуфинале уступила ЦСКА со счетом в серии 0-4.