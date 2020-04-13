Владимир Денисов: «Масок во Флориде практически нигде нет, пять штук в русском магазине стоят 35 долларов»

Белорусский защитник Владимир Денисов рассказал о ситуации с пандемией коронавируса во Флориде, где хоккеист живет последний год.

— Перемещения не запрещены, — приводит слова Денисова официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии. — Но ходить особо некуда: открыты только магазины и аптеки. Хотя людям старше 65 лет рекомендовано ограничить перемещения. Что посоветовал бы я? Меньше слушать СМИ, не паниковать и больше заботиться о близких.

Я маски и перчатки не ношу. Руки мою и обрабатываю антисептиком. Масок здесь практически нигде нет. Но нашел их в русском магазине. Пять масок стоят 35 долларов!

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 850 393 человека. Зафиксировано 114 253 летальных исхода от инфекции, вылечились 423 708 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 560 433 человек. Далее идут — Испания (166 831), Италия (156 363), Франция (132 591) и Германия (127 854).