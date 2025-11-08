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Владимир Брюквин стал игроком «Адмирала»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший нападающий «Нефтехимика» Владимир Брюквин подписал контракт с «Адмиралом», сообщает пресс-служба владивостокского клуба.

7 ноября «СЭ» сообщал, что 30-летний хоккеист продолжит карьеру в «Адмирале». Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Форвард был неограниченно свободным агентом: «Нефтехимик» не стал продлевать с ним контракт по истечении прошлого сезона.

В сезоне-2024/25 Брюквин набрал 9 (3+6) очков в 36 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. До «Нефтехимика» Брюквин выступал за ЦСКА, «Авангард» и московское «Динамо».

Источник: ХК «Адмирал»
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Владимир Брюквин
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ХК Адмирал
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