Владелец АКМ прокомментировал возможность слияния клуба с «Ладой» для выступления в КХЛ
Председатель совета директоров компании «Полипласт», владелец тульского АКМ Александр Шамсутдинов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о том, что клуб будет представлен в КХЛ командой в Тольятти на базе местной «Лады».
— Ходят упорные слухи, что в следующем сезоне АКМ будет выступать в Тольятти и называться «Лада-АКМ».
— Все может быть, не могу однозначно ответить на этот вопрос. На настоящий момент окончательного и бесповоротного решения нет.
— Есть даже информация, что сотрудники АКМ Виталий Злобин и Алмаз Гарифуллин станут генеральным директором и генеральным менеджером «Лады». Это ведь ваши люди.
— Люди наши, но пока это только слухи. Я не знаю, чем эти слухи подтверждены, и не могу подтвердить их сам.
— И еще один слух: проект в Тольятти будет действовать два года, а в Туле начнется строительство арены под КХЛ. Когда примерно будет решение?
— Думаю, что в первом полугодии 2025 года мы должны определиться. В следующий сезон мы, наверное, уже не попадаем.
— Почему для вас важно кооперироваться именно с «Ладой»?
— Мы ведем переговоры не только с Тольятти. Какого-то явного предпочтения здесь нет. Мы общаемся с руководителем региона (губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. - Прим. «СЭ»), с которым вместе работали, достаточно хорошо друг друга знаем. Он очень много сделал для «Академии Михайлова», находясь на позиции заместителя Алексея Геннадьевича Дюмина (экс-губернатора Тульской области. - Прим. «СЭ»). Мы очень плодотворно работали и, безусловно, хорошо друг друга понимаем. Но есть и другие предложения, которые мы рассматриваем и обсуждаем.
— Это если говорить про Тулу?
— Да. Если проект с Тольятти состоится, то будем выступать в КХЛ. Но времени на подготовку будет очень мало. Надо сделать так, чтобы от этого выиграла сама «Лада». Чтобы у клуба появилось второе дыхание. Чтобы болельщики не ругали нас, туляков, а, наоборот, приветствовали. Ведь «Лада» — самобытный клуб со своей историей, бренд всей страны. Он будет существовать и без нас.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|39
|30
|9
|62
|2
|Спартак
|37
|24
|13
|53
|3
|ЦСКА
|36
|22
|14
|51
|4
|Динамо М
|37
|23
|14
|49
|5
|СКА
|37
|22
|15
|48
|6
|Северсталь
|37
|23
|14
|46
|7
|Динамо Мн
|37
|19
|18
|43
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|36
|11
|25
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|37
|23
|14
|50
|2
|Сал. Юлаев
|35
|23
|12
|48
|3
|Ак Барс
|34
|22
|12
|46
|4
|Автомобилист
|36
|20
|16
|44
|5
|Металлург Мг
|38
|21
|17
|44
|6
|Адмирал
|39
|18
|21
|42
|7
|Авангард
|36
|17
|19
|36
|8
|Нефтехимик
|37
|13
|24
|36
|9
|Лада
|34
|14
|20
|33
|10
|Сибирь
|34
|13
|21
|29
|11
|Барыс
|39
|10
|29
|23
|12
|Амур
|37
|8
|29
|20
|23.12
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|23.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|- : -
|23.12
|17:00
|
Металлург Мг – Авангард
|- : -
|23.12
|19:30
|
Динамо М – Ак Барс
|- : -