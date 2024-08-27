«Витязь» заключил пробный контракт с защитником Рыковым
«Витязь» заключил пробный контракт с защитником Егором Рыковым, сообщает пресс-служба КХЛ.
В минувшем сезоне 27-летний Рыков выступал за «Авангард», за который провел 5 матчей, не отметившись результативными действиями. Всего на его счету в КХЛ 58 (5+53) очков в 300 играх.
Защитник является серебряным призером молодежного чемпионат мира-2016 и бронзовым призером этого же турнира 2017 года.
Новый сезон в КХЛ стартует 3 сентября. Первый матч регулярного чемпионата «Витязь» проведет на своем льду против «Адмирала». Встреча запланирована на 4 сентября.
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|Автомобилист
|0
|0
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|3
|Адмирал
|0
|0
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|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
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|Барыс
|0
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|Лада
|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
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|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
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|0
|0
|0
|0
|11
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|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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5.09
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8.09
|3.09
|17:00
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Металлург Мг – Локомотив
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