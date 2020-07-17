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«Витязь» заключил пробные контракты с четырьмя игроками

16:01
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«Витязь» заключил пробные контракты с четырьмя хоккеистами — защитником Дмитрием Зайцевым, форвардами Виталием Поповым, Исааком Валицким и Ильей Зиновьевым, сообщает сайт КХЛ.

В минувшем сезоне 22-летний Зайцев не провел за «Магнитку» ни одного матча. В регулярном чемпионате ВХЛ российский защитник сыграл 20 матчей за «Зауралье», в которых сделал одну голевую передачу.

27-летний Попов в прошлом сезоне выступал за «Автомобилист», набрав 1 (0+1) очко в 35 матчах регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ.

25-летний Валицкий за карьеру в КХЛ провел всего один матч в сезоне-2014/2015 за «Автомобилист».

24-летний Зиновьев в КХЛ сыграл 58 матчей за «Трактор», забросив одну шайбу и сделав пять результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/

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