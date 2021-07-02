«Витязь» заключил контракты с Аркаловым и Ляминым

«Витязь» заключил контракты с нападающим Ильей Аркаловым и защитником Кириллом Ляминым, сообщается сайт клуба. Оба договора подписаны на год.

Аркалов ранее выступал в КХЛ за «Металлург» (Новокузнецк), «Автомобилист», «Медвешчак», «Нефтехимик». До перехода в «Витязь» форвард выступал в системе московского «Спартака».

Лямин в сезоне-2020/21 в КХЛ выступал за московские «Динамо» и «Спартак». До этого защитник играл в «Автомобилисте», «Нефтехимике», «Авангарде» и «Северстали».