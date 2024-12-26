«Витязь» заключил контракт с защитником Сидоровым

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«Витязь» подписал полноценный контракт с защитником Михаилом Сидоровым до конца сезона-2024/25, сообщает пресс-служба команды.

Ранее 27-летний хоккеист заключил с подмосковным клубом пробный контракт.

Сидоров является воспитанником ярославского хоккея. Он выступал за «Локомотив», «Нефтехимик», «Куньлунь» и «Ак Барс».

«Витязь» с 36 очками после 37 матчей занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.