«Витязь» заключил контракт с бывшим форвардом «Трактора» Калининым

«Витязь» подписал нападающего Сергея Калинина, сообщает пресс-служба КХЛ.

Отмечается, что соглашение с 33-летним игроком рассчитано на два года.

С 2020 года Калинин выступал за «Трактор». В апреле челябинский клуб объявил, что не будет предлагать форварду новый контракт. Ранее в России Калинин играл за ЦСКА, СКА и «Авангард», в НХЛ он представлял такие команды, как «Торонто» и «Нью-Джерси».

После 15 матчей «Витязь» с 16 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.