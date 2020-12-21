«Витязь» одержал победу в матче с «Йокеритом»

«Витязь» победил «Йокерит» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы Александр Семин и Михаил Смолин. У гостей отличился Марко Анттила.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Семин — 7 (Моисеев), 21:21 — 1:0. Смолин — 3 (Пыленков, Ержабек), 33:46 — 2:0. Анттила — 5, 54:21 — 2:1.

Вратари: Тодыков — Линдбек (58:25).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (7+14+11) — 53 (20+18+15).

Судьи: Гофман, Оленин.

21 декабря. Подольск. ЛД «Витязь».