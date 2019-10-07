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«Витязь» вызвал голкипера Сапрыкина из фарм-клуба

16:00
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«Витязь» вызвал из Высшей хоккейной лиги голкипера Игоря Сапрыкина. 27-летний вратарь начинал сезон в фарм-клубе в «Динамо» из Санкт-Петербурга, где он провел три матча, в двух одержав победы, сообщает официальный сайт клуба.

Сапрыкин должен заменить голкипера Александра Самонова, получившего повреждение в матче со «Спартаком» (1:2 Б). Как сообщил ранее генеральный директор клуба Игорь Варицкий, восстановление Самонова от травмы голеностопа займет около двух недель.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.hcvityaz.ru/news/16734/

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