«Витязь» вызвал голкипера Сапрыкина из фарм-клуба

«Витязь» вызвал из Высшей хоккейной лиги голкипера Игоря Сапрыкина. 27-летний вратарь начинал сезон в фарм-клубе в «Динамо» из Санкт-Петербурга, где он провел три матча, в двух одержав победы, сообщает официальный сайт клуба.

Сапрыкин должен заменить голкипера Александра Самонова, получившего повреждение в матче со «Спартаком» (1:2 Б). Как сообщил ранее генеральный директор клуба Игорь Варицкий, восстановление Самонова от травмы голеностопа займет около двух недель.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков