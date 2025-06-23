«Витязь» выложил видео под песню Леонтьева «Ты меня не забывай»

Пресс-служба «Витязя» опубликовала пост на фоне новостей о возможном расформировании клуба.

Подмосковная команда выложила видео под песню Валерия Леонтьева «Ты меня не забывай».

«Что бы ни было, и что бы кто ни говорил — мы помним и ценим, и будем помнить и ценить всю без остатка, без года 30-летнюю историю нашего клуба», — говорится в сообщении.

По итогам прошедшего сезона клуб с 59 очками занял десятое место в турнирной таблице Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ и не смог выйти в плей-офф.