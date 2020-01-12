«Витязь» выиграл у «Нефтехимика»

«Витязь» в гостях одержал победу над «Нефтехимиком» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Нефтехимике.

В составе гостей отличились нападающие Алексей Макеев, Павел Варфоломеев и Куинтон Хауден. У «Нефтехимика» по разу заброшенными шайбами в ворота соперника отметились защитник Зият Пайгин и форвард Павел Порядин.

«Нефтехимик» с 46 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» — 53 балла и 7-я строчка (Западная).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Макеев — 11, 16:42 — 0:1. Варфоломеев — 3 (Чернов), 23:18 — 0:2. Порядин — 11 (Шиксатдаров, Уайт), 37:54 — 1:2. Хауден — 9 (Моисеев), 43:02 — 1:3. Пайгин — 5 (Куликов, Брынцев), 52:31 — 2:3.

Вратари: Барулин (56:25 — 59:19) — Ежов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 37 (14+9+14) — 21 (10+6+5).

Судьи: Овчинников, Одиньш.

12 января. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».