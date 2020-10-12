«Витязь» выиграл у «Амура», Семин набрал 3 очка

«Витязь» обыграл «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ — 6:3. Самым результативным игроком встречи стал 36-летний Александр Семин, набравший 3 (1+2) очка.

В таблице «Запада» «Витязь» занимает восьмое место, сравнявшись по очкам с «Йокеритом» и «Северсталью». «Амур» идет предпоследним на «Востоке».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Амур» (Хабаровск) — 6:3 (0:2, 5:0, 1:1)

Голы: Рассказов — 3 (Бутузов, Терещенко), 10:04 — 0:1. Гиздатуллин — 2 (Якупов, Корягин), 18:15 — 0:2. Лугин — 1 (буллит), 24:37 — 1:2. Гребенщиков — 3 (Ларичев), 25:13 — 2:2. Дергачев — 3 (Семин, Лугин), 25:52 — 3:2. Семин — 3 (бол., Теденбю), 32:28 — 4:2. Теденбю — 4 (бол., Дэнфорт, Семин), 37:59 — 5:2. Т. Зогорна — 3 (Пьянов), 57:53 — 5:3. Дэнфорт — 7 (мен., п.в., Дергачев), 59:58 — 6:3.

Вратари: Тодыков — Лангхамер (Аликин, 25:52, 58:10 — 59:58).

Штраф: 18 — 8.

Броски: 43 (14+22+7) — 31 (7+6+18).

Судьи: Кулев, Овчинников.

12 октября. Подольск. ЛД «Витязь».